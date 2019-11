Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gastronomi Çalıştayı’ nda et ile birlikte tüketilebilecek otlar hakkın da bilgiler veren Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin, ”Doğru olan bütün gıdalar birlikte tüketilebilir” dedi.

Bilinçsiz ve yol kenarında yetişen otların dünyanın en kıymetli bitkisi de olsa zehirli hale geleceğini söyleyen Adnan Şahin, “Otun yanına yakışan en güzel et bence doğru yapılmış, doğru seçilmiş, doğru beslenmiş, doğru pişirilmiş her et her otun yanına yakışır. Bütün otlar ve bir daha tekrarlıyorum doğru otlar, doğru etler, balıklar ve tavuklarla yan yana gelebilir. Orada tek bir şart koşuyorum ben, usta eller dediğimiz eller vardır ve et çengelde asılı bir şeydir, el dokunur bambaşka bir şey olur. Anteplilerin çok güzel bir sözü vardır, ciğeri et yapan da hanım, eti ciğer yapan da hanımdır. El çok özel bir ürünü berbat da edebilir ve çok berbat bir ürünü çok özel hale getirebilir. Bu öğreti bin yıllık bir gelenek ve bütün soruların cevabı Anadolu gibi 14 bin yıllık bir coğrafya da var. Yeter ki bunu öğrenmek isteyelim. Burada insanlar 10 bin yıl yaşamışlar ve bir otun nasıl yenmesi gerektiğini, nasıl toplanması gerektiğini öğrenmiş. Bunları daha uzun yıllara aktarabilmek için, iyi öğrenmek zorundayız. Bildiğiniz zaman elinizde bir makasla 3 günde kendinize yetecek kadar otu toplarsınız. Araçların geçtiği yol kenarlarında ot toplanırsa, dünyanın en kıymetli otu da olsa zehirli hale gelir. Çünkü oradaki bütün gazları ve pislikleri bünyesine topluyor ve biz de tüketiyoruz. Midyenin denizin altında civa toplaması gibidir bu” dedi.

Cüneyt Asan ise et ile birlikte tüketilecek en güzel sebzenin ıspanak olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Eğer ızgara yapacaksanız patates gibi sebzeler olabilir ama ot olarak derseniz yine ıspanaktır. Bütün dünyaya baktığınızda da patates ve et birlikte olunca protein, karbonhidrat gibi değerlerin dengesini korumak için beraber tüketilebilir. Tarladan başlayarak ürünün takip edilmesini sağlayan bir sistem getirildi şimdi. Bu önemli bir tedbir ama gıda sektöründe hiçbir zaman yeterli diye bir şey yoktur insanların bilinçli olarak tükettiği her şey sağlıklı ve uyumludur.”

