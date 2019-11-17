Kayseri Süper Amatör Küme Gençlerbirliği-Hacılar Erciyesspor: 2-1

Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluğun önemli adaylarından Gençlerbirliği, 9. hafta maçında Hacılar Erciyesspor'u her iki yarıda attığı goller ile 21 yenerek puanını 21'e çıkarttı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Burak Altınel xx, Erkan Kırçıl xx, İzzet Samur xx
Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan xx, Erhan Karakaya xxx, Fazıl Burak Peker xx, Ozan Kaan Özdemir xx (Dk. 80 Cihan Oğuzman x), Aziz Çağlar Şahin xx, Hasan Pamuk xxx (Dk. 88 Salih Soylu x), Mustafa Atsız xx, Mustafa Karakaya xx, Erman Deveci xx, Selim Yağmur xx (Dk. 90 Umut Tunç x), Rafet Kayapınar xxx
Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu xx, Uğur Özdemir xx (Dk. 74 Süleyman Yasa x), Batuhan Çobanoğlu xx, Hüsamettin Sünger xx, Ebubekir Beydilli x, Mehmet Gençoğlu x, Mükremin Bayrak x (Dk. 55 Yusuf Karaboğa x), Burak Türkmen xx, Murat Mağara xx, Kasım Alıcı xx, Ahmet Emin Ayata x (Dk. 65 Samet Kaan Karaca x)
Goller: Ozan Kaan Özdemir Dk. 10, Hasan Pamuk Dk. 64 (Gençlerbirliği), Murat Mağara Dk. 80 (Hacılar Erciyesspor)
KAYSERİ
17 Kasım 2019 Pazar
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