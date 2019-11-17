Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu Gültepespor-Talasgücü Belediyespor. 2-1

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Kayseri U16 Futbol Ligi B Grubu'nda alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın mücadelesinde gülen taraf 21'lik sonuç ile Gültepespor oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Emir Ahmet Bölükbaşı xx, Fatihhan Ayar xx, İbrahim Özlü xx

Gültepespor U16: Merdan Kılıç xx, Enes Kılıç xx, Çağatay Arın xx, Işık Polat xx, Hasan Öztaş xxx (Dk. 80 Berat Yıldırım x), Rada Ceylan xx, Ahmet Can Yılmaz xx, Aslan Tokat xx, Emre Bayraktar xx, Alper Erdoğan xx, Furkan Çağlar xxx

Talasgücü Belediyespor U16: Ali Ufkun Gülümser xx, Emirhan Göktaş x (Dk. 57 Yusuf Alkan x), Hamza Çakır xx, Mehmet Aydemir x (Dk. 41 Talha Karaevli x), Koray Demir xx, Musa Burak Koçtürk x (Dk. 78 Umut Balbal x), Berat Toker x (Dk. 41 Efe Samed Şahin x), Mustafa Güneş xx, Ahmed Durak x (Dk. 41 Zeki Metin x), Şahin Çavuş xx, Ömer Tosun xx

Goller: Furkan Çağlar Dk. 21, Hasan Öztaş Dk. 36 (Gültepespor), Mustafa Güneş Dk. 55 (Talasgücü Belediyespor)

KAYSERİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:31

YATSI 18:51

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