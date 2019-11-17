Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu Kılıçaslan Yıldızspor-Argıncık Esnasfpor: 1-0

Kayseri U16 Futbol Ligi A Grubu'nda PlayOff iddiası devam eden Kılıçaslan Yıldızspor, 5. hafta karşılaşmasında Argıncık Esnafspor'u 10 yenerek puanını 10'a çıkardı.
Stat Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Hacı Güverti xxx, Yakup Aksoy xxx, Meryem Kazaylele xx
Kılıçaslan Yıldızspor U16: Barış Ertuğrul xxx, Arda Biçer xx, Rasim Akgümüş xx, Mustafa Yıldız xx, Metehan Korkmaz xx, Murat Can xx, Semih Kurt xx, Abdurrahman Kendir xx, Emre Akkoyun xx (Dk. 65 Yunus Emre Akın x), Kurtuluş Şaştım x (Dk. 56 Muhammet Ceylan x), Beşir Cingöz xx
Argıncık Esnafspor U16: Erdal Tarcan xx, Süleyman Solak xx, Adem Yılmaz xx, Furkan Deveci xx, Onur Ünal x, Buğra Gökmen x, Burak Akkoyun xx, Emre Terler xx, Semih Üzel xx, Taner Tak xx, Ramazan Ozon x
Gol: Semih Kurt Dk. 6 (Kılıçaslan Yıldızspor)
KAYSERİ
17 Kasım 2019 Pazar
- İMSAK 05:50
- GÜNEŞ 07:15
- ÖĞLE 12:28
- İKİNDİ 15:08
- AKŞAM 17:31
- YATSI 18:51