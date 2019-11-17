Kılıçaslan Yıldızspor Antrenörü Uyar: ''Tek hedefimiz Play-Off''

Kayseri U16 Futbol Ligi'nde mücadele eden Kılıçaslan Yıldızspor'un antrenörü Hüseyin Uyar, takım olarak PlayOff hakkı kazanmak için şartlandıklarını söyledi.

U16 Futbol Ligi A Grubu'nda hafta sonu 5. hafta maçına çıkan Kılıçaslan Yıldızspor, rakibi Argıncık Esnasfpor'u 10 yenerek üç puanın sahibi oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kılıçaslan Yıldızspor Antrenörü Hüseyin Uyar, tek amaçlarının PlayOff oynamak olduğunu söyledi. Uyar, ''Bizim hedefimiz PlayOff'a kalmak. Bugün iyi mücadele ettik ama gol yollarında sıkıntı yaşadık. Sonuçta bir gol ile galip geldik.Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız rakiplerimize başarılar dilerim. Bu hedefe ulaşacağımızdan eminim'' dedi.

Bu sezon U16 Ligi'nde gruplarında ilk 3 sırayı alan takımlar Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmek için PlayOff'ta ter dökecek.

KAYSERİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:31

YATSI 18:51

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