Anadolu Yıldızları farklı kazandı

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Kadınlar 3.Lig 8.Grupta mücadele eden Anadolu Yıldızları ligin 2.haftasında oynadığı maçta rakibi Mersin Gençlerbirliği'ni 100 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Erkilet Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada rakibi kolay geçen Anadolu Yıldızları ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ligde geride kalan 2 hafta sonunda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Anadolu Yıldızları 4 puana ulaştı. Mersin Gençlerbirliği karşısında baştan sona üstün bir performans sergileyen Anadolu Yıldızları her iki yarıda attığı goller ile farklı kazandı. Ligde ilk galibiyetini almanın mutluluğunu yaşayan Anadolu Yıldızları ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Anadolu Yıldızları ligin 3.haftasında deplasmanda Mersin ekibi Mezitli Mercanlarspor'a konuk olacak.

KAYSERİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:31

YATSI 18:51

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