Kocasinan Şimşekspor ilk galibiyetini aldı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’nin 9.haftasında oynanan Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Demirspor karşılaşmasında 5 gol atılırken 2 kırmızı kart çıktı.
Vali Muammer Güler Stadında oynanan zorlu doksan dakikada 21 geriye düşen Kocasinan Şimşekspor Kürşat Cengiz, Atakan Kökkaya ve Abdülkadir Baykaldı'nın attığı goller ile rakibini 32 mağlup etmeyi başardı. SarıSiyahlılarda Abdullah Enes Ozan ve Tugay Oflazoğlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
20192020 sezonundaki ilk galibiyetini 9.haftada alan Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Demirspor maçı sonrası büyük sevinç yaşadı.
KAYSERİ
17 Kasım 2019 Pazar
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