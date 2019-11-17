Kayserispor'a sürpriz ziyaret Osman Çakmak ve Bülent Uygun'dan asker selamı

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'u ziyaret etti.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'a sürpriz ziyaret. Ampute Milli Takımı eski oyuncularından ve Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, SarıKırmızılı takımını ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulundu. Teknik Direktör Bülent Uygun ve futbolcular ile bir araya gelen Osman Çakmak yapılan antrenmanı yakından takip etti.

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, " Bugün Rabbim bana değerli hocam Bülent Uygun'u ve Kayserisporumuzu ziyaret etmeyi nasip etti. Öncelikle Kayserispor camiasını ve Bülent Uygun hocama teşekkürlerimi iletirim. Takım getirdiği coşku, heyecan ve ivmelenmeye birinci elden tanıklık etmiş oldum. Kendisiyle birinci elden ve taktiksel varyasyonlar ile ilgili istişarelerde bulunduk. 25 yıl önce asker selamını vererek Kahraman Türk askerlerimizi destekleyen gol kralı hocamıza görevinde üstün başarılar dilerim" diye konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Çok değerli meslektaşım sen ve Kahraman arkadaşların bu vatana hizmet ettiniz, can verdiniz ayaklarınız ve kollarınızı feda ettiniz Yeri geldi bu vatana birlik ve beraberliği sağladınız. Yetmedi Ampute Milli Takım Avrupa Şampiyonu oldunuz o da yetmedi, Dünya ikincisi oldunuz hepimizin göğsünü kabarttınız. Bugün de Kayserispor'un idmanına teşvik ederek bizlere verdiniz. Değerli meslektaşımla antrenman bilimi, sürekli gelişen güncel futbol drilleri ve stratejileri üzerine keyifli bir futbol sohbeti yaptık. Gurur kaynağımız Ampute Milli Takımımızın genel durumu, futbol felsefesi ve hedefleri doğrultusunda bir yol haritası çizebilmek adına sevgili hocamla istişarelerde bulunduk" dedi.

Yapılan ziyaretin ardından Ampute Milli takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun asker selamı vererek Mehmetçiğe destek verdi.

KAYSERİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:50

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