Kayseri Demirspor galibiyet hasret Ligde tek galibiyeti olmayan takım

Kayseri Süper Küme'de 9.hafta sonunda tek galibiyet alamayan takım Kayseri Demirspor oldu.

14 takımın mücadele ettiği Mehmet Özet Süper Amatör Küme heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bir birinden kritik maçların oynandığı 9.haftada Kayseri Demirspor, oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor 32 mağlup oldu. Rakibi karşısında aldığı 32'lık mağlubiyet sonrası ligde tek galibiyeti olmayan takım olan Kayseri Demirspor bu hasretini ligin 10.haftasında sonlandırmak istiyor.

Ligde mücadele eden 14 takımdan 13 takım galibiyetle tanıştı. Kocasinan Şimşekspor karşısında 21 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Kayseri Demirspor 9 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 32'lık mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyor. Kayseri Demirspor geride kalan 9.hafta sonunda 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı ve 1 puanla 14.sırada yer alıyor.

KAYSERİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:31

YATSI 18:51

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