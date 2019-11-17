Benoit Poulain Sivasspor maçında oynayacak

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı savunma oyuncusu Benoit Poulain, ligin 12.haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyecek.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen milli ara nedeniyle çalışmalarına ara vermeden yoğun bir tempoda sürdürüyor. Ligin 10.haftasında oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Benoit Poulain, ligin 11.haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında riske edilmemişti. Lige verilen milli arada tedavisine devam edilen ve sakatlığını tamamen atlatan Poulain takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Demir Grup Sivasspor maçına kadar hazır hale gelecek olan Fransız futbolcu Beniot Poulain yeniden formasına kavuşacak.

KAYSERİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:31

YATSI 18:51

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