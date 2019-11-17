Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, "Sorunları yerinde tespit ediyoruz"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, seçimden sonra başlattığı mahalle gezilerine devam ediyor. Başkan Özdoğan, Yukarı ve Orta Mahalle’nin ardından Aşağı Mahalle sakinlerini ziyaret ederek dilek ve taleplerini aldı.

Aşağı Mahalle’de ki inceleme gezisine Başkan Özdoğan’ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarı Yavuz Mutlu ve daire Müdürleri de katıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve beraberindekiler cadde ve sokakları tek tek dolaşarak eksikleri yerinde tespit etti. Esnaf ve vatandaşlarla da görüşen Başkan Özdoğan; “İlçemizde mahalle gezilerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de mahalle gezilerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Taleplerini, önerilerini, görüşlerini eleştirilerini alıyoruz. Yapacağımız işlerde, projelerde onların görüşleri bizim için çok önemli. Bu anlamda da her zaman güzel ilçemizin güzel vatandaşlarıyla el birliğiyle gönül birliğiyle çalışmalara devam edeceğiz. Hep şunu diyoruz. Biz çalışacağız, Hacılar kazanacak. Hacılar kazanacak, güzel ülkemiz kazanacak.” İfadelerini kullandı.

KAYSERİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:31

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.