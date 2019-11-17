Ampute A Milli Takımı Antrenörü Çakmak'tan Kayserispor'a ziyaret

TÜRKİYE Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör Bülent Uygun'u ziyaret etti. Uygun, "Osman Çakmak, 'Hocam antrenörlük yapacağım' dediği zaman benim ekibimde yer almasının beni mutlu edeceğini söylemiştim. Osman Çakmak'ı ekibimde görmek isterdim" dedi.

Kayseri'de Anadolu Erciyes Ampute-Şanlıurfa Ampute ile Melikgazi Belediye Ampute, Antalya Ampute maçlarını izlemek için kente gelen Türkiye Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Kayserispor Kadir Has Tesisleri'ni ziyaret etti. Sarı-Kırmızılı takımın antrenmanını takip eden Çakmak, İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile antrenman sahasını gezdi. Futbolcularla tanışan Çakmak daha sonra teknik direktör Bülent Uygun tarafından ağırlandı.

"BENİ İLK TEBRİK EDEN BÜLENT UYGUN"

KAYSERİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:31

YATSI 18:51

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