Çocuklarda Okul öncesi göz muayenesini mutlaka yaptırın

Kayseri DOKTORÖZ GÖZ ve CERRAHİ LAZER MERKEZİ Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah ÖZKIRIŞ, okul öncesi göz muayenesinin çok önemli olduğunu, miyop, astigmat ve hipermetropun aileler tarafından çoğu kez fark edilemediği ve çocukların okul başarısını olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Prof. Dr. Abdullah ÖZKIRIŞ, çocuğu okulda başarısız olan ve ders çalışmayı sevmeyen anne babaların çocuklarına özellikle okul öncesi dönemlerde göz taraması yaptırmalarının çok önemli olduğunu vurguladı. Herhangi bir göz sorunu olmasa bile çocukların her yıl düzenli göz muayenesi olması gelişebilecek olumsuz göz hastalıklarının tespiti açısından önem arz etmektedir. Göz sağlığı, okul başarısını ciddi olarak etkiler. Eğer okula başladıktan sonra çocuk okula gitmek, ders çalışmak ya da ödevlerini yapmak istemezse mutlaka gözlerini muayene ettirmelisiniz. Aksi takdirde ilerledikçe tedavisi mümkün olmayan ya da kalıcı hasarlara yol açabilen rahatsızlıklar oluşabilir.”

ÇOCUKLARINIZDA BUNLAR VARSA DİKKAT!

“Eğer çocuk tam görmüyorsa veya bir gözü çok iyi görüyor diğeri görmüyorsa aile bunu çoğu kez fark edemiyor. Okul çağında okuma isteksizliği, çalışma isteksizliği, çabuk yorgunluk, hemen uykusu gelmesi gibi, çok sık söyledikleri baş ağrısı gibi şikayetleri olabiliyor. Görme kusurlarından kaynaklı bu tür çalışma isteksizlikleri, okula karşı bir tepki, ödev yapma yönünde bir isteksizlik, ilkokula başladıkları andan itibaren tembelliğe meyil edebiliyorlar.

Son olarak Kayseri DOKTORÖZ GÖZ ve CERRAHİ LAZER MERKEZİ Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah ÖZKIRIŞ, sözlerine şöyle devam etti. ‘’Göz kayması, gözlerde titreme, göz kapağı düşüklüğü, yaşarma, çapaklanma, şişlik, bir gözü kapayarak bakma, çok yakından okuma, TV’yi yakından izleme, gözlerini kısarak bakma, satır kaçırma, parmakla takip etme, baş ağrısı, sakarlık, gözlerde kaşınma, 3 aylık olmasına rağmen bakışların odaklanamaması ve ailede göz hastalığı hikayesi varsa mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekir.”

KAYSERİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:50

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