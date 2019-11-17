Bülent Uygun Ampute maçını izledi

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İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, Ampute Ligi maçı izledi.

Süper Lig'e verilen milli arada hafta sonunu izinli geçiren İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun, Kayseri Argıncık Stadı'nda Ampute Ligi maçı izledi.

Ampute Milli takımı teknik direktörü Osman Çakmak, Kayseri ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Dursun ile birlikte Argıncık Stadı'na giden teknik direktör Bülent Uygun, Anadolu Erciyes EngellilersporŞanlıurfa Engellilerspor maçını ve Melikgazi Belediyesi EngellilersporMalatya Engellilerspor maçını izledi.

KAYSERİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:31

YATSI 18:51

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