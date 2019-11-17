Süper Amatör Küme'de haftanın maç sonuçları

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 9.hafta geride kaldı. Büyük heyecanın yaşandığı 9.haftada oynanan 6 maçta 18 gol atıldı. Oynanan 7 maçın 6'sı tamamlanırken, 1 maç ise yarıda kaldı.
İşte haftanın sonuçları şu şekilde;
Develispor 30 Buğdaylıspor
Kayseri Gençlerbirliği 21 Hacılar Erciyesspor
Kocasinan Ülküspor 00 Kayseri Şekerspor
Esen Makina Belsinspor 51 Talas Anayurtspor
Kocasinan Şimşekspor 32 Kayseri Demirspor
Kayseri Yolspor 10 Özvatan Gençlikspor
Trend Gayrimenkulspor 10 Kayseri Sağıkspor (60.dakika yarıda kaldı)
KAYSERİ
17 Kasım 2019 Pazar
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