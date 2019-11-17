Birinci Amatör Küme'de 9.hafta geride kaldı A Grubunda ilk yarı tamamlandı

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 9.hafta geride kaldı. Oynanan 9.hafta karşılaşmaları sonunda A Grubunda ilk yarı tamamlanırken, B Grubunda ise ilk yarının bitimine 2 hafta kaldı.

İşte haftanın sonuçları şu şekilde;

Sanayi Esnafspor 22 Kafkasspor

Yeşilhisar Belediyespor 07 Kayserigücü FK

Argıncıkspor 33 Kayseri Yavuzspor

Güneşspor 14 Başakpınar Belediyespor

Argıncık Esnafspor 11 Akkışla Gençlikspor

Yerköyspor 14 Amarat Gençlikspor

Tomarza Belediyespor 01 Gültepespor

Erciyes Reşadiye Gençlikspor 11 Yeni Esenspor

Palasspor 21 Makfitspor

Büyüleyenspor 25 Esentepespor

KAYSERİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:31

YATSI 18:51

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