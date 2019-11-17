Birinci Amatör Küme'de 9.hafta geride kaldı A Grubunda ilk yarı tamamlandı

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 9.hafta geride kaldı. Oynanan 9.hafta karşılaşmaları sonunda A Grubunda ilk yarı tamamlanırken, B Grubunda ise ilk yarının bitimine 2 hafta kaldı.
İşte haftanın sonuçları şu şekilde;
Sanayi Esnafspor 22 Kafkasspor
Yeşilhisar Belediyespor 07 Kayserigücü FK
Argıncıkspor 33 Kayseri Yavuzspor
Güneşspor 14 Başakpınar Belediyespor
Argıncık Esnafspor 11 Akkışla Gençlikspor
Yerköyspor 14 Amarat Gençlikspor
Tomarza Belediyespor 01 Gültepespor
Erciyes Reşadiye Gençlikspor 11 Yeni Esenspor
Palasspor 21 Makfitspor
Büyüleyenspor 25 Esentepespor
KAYSERİ
17 Kasım 2019 Pazar
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