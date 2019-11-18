OSB Teknik Koleji namağlup devam ediyor

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor ligin 3.haftasında sahasında oynadığı maçta Özel Hatay Doğuş Okullarını set vermeden 30 mağlup etti.

Türkiye Voleybol 2.Lig Kadınlar 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor yoluna doludizgin devam ediyor.

Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada OSB Teknik Koleji Gençlikspor, rakibini 2514, 2518 ve 2511 setlerle mağlup ederek ederek üçte üç yaptı.

Ligde oynadığı 3 maçını da kazanan ve averajla 3.sırada yer alan MaviBeyazlılarda keyifler ve moraller yerinde. Sezona iyi başlayan ve kayıpsız yoluna devam eden Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor ligin 4.haftasında deplasmanda Adıyaman Spor'a konuk olacak.

KAYSERİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

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