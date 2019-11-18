ERÜ’de Başarılı Kalp Operasyonu

Uzun zamandır mitral kapak rahatsızlığı sorunu yaşayan iki hasta, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kalp Hastanesinde aynı anda yapılan ve 30 dakika süren ameliyatsız yöntemle sağlığına kavuştu.

Biri 20 yıldır, diğeri ise 6 aydır kalp kapakları daralma olan ve açık kalp ameliyatı yapılması önerilen iki hastanın kalp kapakları, Erciyes Üniversitesi Kalp Hastanesi’nde 30 dakika süren ameliyatsız, balon yöntemi ile tamamen açıldı.

Vakalar ile ilgili bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Topsakal, şunları söyledi:

“İki hastamıza kalp kapaklarının daralması nedeniyle balon işlemi yaptık. Bu yaptığımız işlemin ilginç tarafı iki hastaya aynı anda yapmış olmamızdır. Operasyon yaklaşık 30 dakika sürdü. 30 dakika içerisinde kapalı görüntüleme ile göğüs kafesi açılmadan kapaklardaki darlığı giderdik. Hastalarımız taburcu olacaklar. Hastanede kalış süreleri 24 saat bile olamadı. Daha önce hastaların kalp kapağındaki daralma nedeniyle açık ameliyat önerilmiş. Ama biz açık ameliyat yapmadan kapalı yöntemle balon yöntemiyle kapaklarını açtık. Bu hastalık türü giderek azalan bir hastalık türü. Ancak azalmasına rağmen yine de hastalarımız var. Balon yönteminin avantajı şu. Bir kere göğüs kafesi açılmıyor. Kasıktan girerek yapıyoruz bu işlemi. Hastanın hastanede kalış süresi çok kısa. Yaklaşık bir gün sonra normal yaşantısına dönebiliyor.”

Kalp kapakları kapalı yöntemle açılarak sağlığına kavuşan 54 yaşındaki Fahriye Gümüş ve 29 yaşındaki Zekiye Yavuz ise, kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti.

KAYSERİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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