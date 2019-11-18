Restore edilen tarihi Kayseri Kalesi'nin içerisine taşınan Kayseri Müzesi'ni 1 ayda 11 bin 200 kişi ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Kayseri Kalesi'nin içerisine taşınan Kayseri Müzesi, yoğun ilgi görüyor. 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan kale içerisinde bulunan Kayseri Müzesi, 20 Ekim'de ziyaretçi almaya başladı. kalkolitik çağdan Osmanlı dönemine kadar pek çok eseri barındıran müzede, Anadolu'nun en eski yazılı belgelerinin bulunduğu çivi yazılı tabletler, seramikler ve ziynet eşyaları da sergileniyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müzeyi, açıldığı tarihten bu yana 11 bin 200 kişi ziyaret etti.

KAYSERİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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