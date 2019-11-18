Bahçelievler mahallesinde asfalt çalışmaları tamamlandı

Kış yaklaşmadan önce tüm alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi mahallerde asfalt çalışma işlerini aralıksız sürdürüyor.

Mimarsinan Bahçelievler mahallesinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye BaşkanıDr. Mustafa Palancıoğlu,çalışmalar ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Mimarsinan Bahçelievler Mahallemizdeyiz. Bahçelievler Mahallemizde 2180., 3152., 2151., 3148., 3166. ve 3180. sokaklarda asfalt çalışmaları tamamlandı. Alt yapısını tamamladığımız 2 kilometrelik uzunluğa sahip 10 metre genişliğinde olan yolumuzun asfaltlaması tamamlandı. Belediye olarak alt yapı çalışmalarına önem veriyoruz. Çalışmalardan sonra daha konforlu ve seri bir ulaşım sağlayacak yeni yolumuz ortaya çıktı. Şuan kullanıma hazır. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.Alt yapı çalışmalarına ve kullanıma bağlı olarak tahribata uğramış yollarda ise onarım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun olarak kullanılan güzergâhlar ile yeni açılan imar yolları ve yan yolların, bakım, onarım, yenileme ve peyzaj düzenleme çalışmaları da kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak.”

Başkan Dr. Palancıoğlu, ilçe genelinde yürütülen çalışmaların mevsim şartları elverdiği sürece devam edeceğini hatırlattı.

KAYSERİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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