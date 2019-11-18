Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli İle Öğretmenler Satranç Turnuvasında Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki kurum arasındaki ilişkiyi artırmak adına öğretmenler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelleri arasında Satranç Turnuvası düzenlendi.

İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalarda erkeklerde Hüdai Bilgici bayanlarda ise Beyza Koçak birinci oldu.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Müsabakalarda diğer sonuçlar aşağıdaki gibi gerçekleşti.

Erkekler

1Hüdai Bilgici

2Doğan Çiftçi

3Osman Baturhan Ekici

Bayanlar

1Beyza Koçak

2Nergis Korkmaz

3Hicran Altundağ

KAYSERİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

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