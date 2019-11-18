Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli İle Öğretmenler Satranç Turnuvasında Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki kurum arasındaki ilişkiyi artırmak adına öğretmenler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelleri arasında Satranç Turnuvası düzenlendi.
İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalarda erkeklerde Hüdai Bilgici bayanlarda ise Beyza Koçak birinci oldu.
Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.
Müsabakalarda diğer sonuçlar aşağıdaki gibi gerçekleşti.
Erkekler
1Hüdai Bilgici
2Doğan Çiftçi
3Osman Baturhan Ekici
Bayanlar
1Beyza Koçak
2Nergis Korkmaz
3Hicran Altundağ
KAYSERİ
18 Kasım 2019 Pazartesi
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