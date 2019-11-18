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Melikgazi Ampute, galibiyeti Bülent Uygun'a hediye etti

İHA

Ampute 1. Futbol Ligi'nde ligin güçlü rakiplerinden Antalya ekibini ağırlayan Melikgazi Belediyesi BESK, rakibini 21 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı.

Melikgazi Ampute, galibiyeti Bülent Uygun'a hediye etti

Ampute 1. Futbol Ligi'nde ligin güçlü rakiplerinden Antalya ekibini ağırlayan Melikgazi Belediyesi BESK, rakibini 21 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı.
Kulüp başkanı Faruk Şahin maç ile ilgili olarak şunları söyledi :
“Maçta 10 geriye düştüğümüz esnada Kayseri spor teknik direktörü Bülent Uygun ziyaretimize gelerek sporcu kardeşlerimize moral ve güç verdi. Ardından toparlanan takımımız Mesut ve Mehmet Erdoğan'ın atığı gollerle maçı 21 Almayı başardı. Bizler de elde ettiğimiz bu galibiyette payı olduğunu düşündüğümüz için galibiyeti Bülent Uygun hocamıza ve desteğini esirgemeyen değerli başkanımız Dr Mustafa Palancıoğlu’na armağan ediyoruz.''
Stat: Argıncık
Melikgazi BESK : Özel İbiş , Berkay Polat , Ahmet Coşkun , Yunus Dalmaz , Mehmet Erdoğan , Mesut Göksu , Harun Mut , İsmail Duldu , Mehmet Yunsur , Necip Yılmaz , Kerim Sapur
Antalya Ampute: Turgut Altun , Fatih Gültekin , İsmail Parlak , Haydar Alagöz , Muhittin Kurt , Mustafa Ayaz , Hüseyin Kılıç , Ömer Süzen , Ali Deniz , Celalettin Kılıç , Ufuk Uzun , Musa Topçu , Sıddık Ordu
Goller: Mesut, Mehmet Erdoğan (Melikgazi), Mustafa Ayaz (Antelya Ampute)

KAYSERİ

18 Kasım 2019 Pazartesi

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