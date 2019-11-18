Bülent Uygun’dan amatörlere yakın takip

İstikbal mobilya Kayserispor teknik Direktörü Bülent Uygun, hafta sonu Kayseri'de oynanan amatör futbol maçlarını yakın takibe aldı.

Süper Lig'e verilen milli arada İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, amatör futbol sahalarına giderek hem maçları izledi hem de sporseverlerle keyifli dakikalar geçirdi.

Argıncık Stadı'na giderek tribünde maç izleyen taraftarlar ile selamlaşan ve bir süre sohbet eden Uygun, ardından Ampute Ligi maçlarında ter döken takımlara başarılar diledi. Bir süre maçları izleyen ve minik taraftarlar ile fotoğraf çektiren Bülent Uygun, ''Lige verilen arada amatörlerimizin arasında olmak istedim'' dedi.

KAYSERİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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