Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu Argıncıkspor - Yavuzspor: 3-3

Kayseri Birinci Amatör küme A grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında kazanan olmadı. Yavuzspor, 31 öne geçtiği maçta galibiyetini koruyamadı ve Argıncıkspor ile 33berabere kaldı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Erdem Sarıaslan x, Mustafa Soner Yüce x, Safa Çalışkan x

Argıncıkspor: Alperen Karataş xx, Kerem Göcek xx, Ahmet Arsoy xx, Kaan Aşık xx, Lütfullah Demirezen xx, Metin Yılmaz xx, Memduh Çökük xx, Ahmet Sebile xx ( Dk. 70 Emrah Arslan x ), Mevlüt Yılmaz xx, Bahattin Baydemir xx, Fatih Çetinalp xx

Yavuzspor: Anıl Tekin xx, Tolga Taşoluk xx, Mustafa Solak xx, Birkan Çelik xx ( Dk. 90 Osman Cengiz x) , Sedat Özdemir xx, Alper Demirel xx, Tugay Taşoluk xx, Ali Püsküllü xx, Ramazan Bulmuş xx, Durdu Orçan xx ( Dk. 87 İdris Kızıl x), Görkem Gök xx

Goller: Metin Yılmaz Dk. 35, 90 (pen) Emrah Arslan Dk. 85( Argıncıkspor) , Alper Demirel Dk. 55 ,Ramazan Bulmuş Dk. 60 , Tugay Taşoluk Dk. 66 ( Yavuzspor )

Kırmızı Kart: Tolga Taşoluk Dk. 90 (Yavuzspor)

KAYSERİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

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