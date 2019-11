Başkan Çolakbayrakdar:“Yöresel lezzetlerin merkezi Kayseri’dir”

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gastronomi Turizmi Çalıştayı’nda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin birçok alanda zenginlikleri olan kadim bir şehir olduğunu belirterek, şehrin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Ticaret ve sanayinin merkezi olarak bilinen Kayseri’nin aynı zamanda kültür, eğitim, sağlık, spor, tarım ve yöresel lezzetlerin de merkezi olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Uygarlıkların şehri ve Kapadokya’nın başkenti olan Kayser’imizin, Erkilet tepesindeki Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü’nün altında Kapadokya Kralının mezarı var. Yani şehrimiz, birçok alanda zenginlikleri olan kadim bir kenttir. Köklü tarihiyle ‘Makarrı Ulema’ şehri olarak da bilinen ilimiz, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapmıştır. Mevlana’nın hocası Seyyid Burhaneddin Hz. ve Davut El Kayseri gibi önemli kişiler bu şehirden çıkmıştır. Diğer taraftan medreseleriyle ilmin merkezi olan şehrimiz, birçok kültürün bu şehirde yaşamasına, ortak kültürün oluşmasına ve sevginin barışın başkenti olmasına vesile olmuştur. Özellikle Kayseri, tarihte İpek Yolu güzergahında yer almış ve ticaretin beşiği olan bir şehirdir. Bunların yanında coğrafi olarak Erciyes ve Kapuzbaşı Şelaleleri gibi doğal zenginliklerimiz bulunmaktadır. Bu ve buna benzer birçok tabiat güzellikleri ve kültürel zenginlikleri içerisinde barındıran şehrimizin, yemek kültürü de farklı zenginliklere sahiptir. Mutfak sanatı dediğiniz zaman; mantı, bazlama, yaprak sarması, aç makarna, nevzine gibi ve bayram günlerine özel soğanlı yahni yemeği vardır. Ayrıca fırın ağzı, et haşlaması, Kayseri tavası, sucuk ve pastırma gibi birçok özel lezzetlerimiz vardır” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak şehrin yemek kültürüne büyük katkı sağladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bunlardan biri olan ve şehrimizin tescilli markası Kafe Sinan ile geleneksel ve yöresel yemeklerimizi yaşatıyoruz. Hanım kardeşlerimize istihdam sağladığımız Kafe Sinan Hanımeli tesislerimizde, yöresel yemeklerimizi üretip, Kayseri'nin lezzetlerini hemşehrilerimizin beğenisine sunuyoruz. İlçemizin yöresel değerleri olan; Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı gibi ürünlerimizi tanıtmak ve ekonomik değerini arttırmak adına Kocasinan Belediyesi olarak yoğun gayret ediyoruz. Bunlar şehrimizin güzellikleridir” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gayretlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

