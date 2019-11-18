10 günlük bebek ölü bulundu

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Kayseri'de yabancı uyruklu 10 günlük henüz adı konmamış bebek yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Sahabiye mahallesi Dalaman sokakta meydana gelen olayda Suriye uyruklu Mustafa ve Zeynep U., sabah uyandıklarında 10 günlük bebeklerini hareketsiz buldu. Druumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri henüz adı konmamış bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Baba Mustafa U. ise ekiplerin çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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