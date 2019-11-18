Kayserispor'da, Sivasspor mesaisi sürüyor

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Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmana düz koşuyla başlayan futbolcular, ısınma hareketleriyle devam etti. İdman, teknik çalışma ve kısa alanda pas çalışmasının ardından sona erdi.

Romanya Milli Takımı'nda bulunan Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, antrenmanda yer almadı.

KAYSERİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

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