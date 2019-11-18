Başkan Büyükkılıç:“Tek belediye anlayışı ile çalışıyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerle yaptığı yatırım toplantılarına devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, 2020 yılında Melikgazi ilçesine yapılacak olan yatırımlarla ilgili bir toplantı yaptı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de hiçbir ayrım yapmadan tek belediye anlayışı ile çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan yatırım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, KASKİ ve KCETAŞ Genel Müdürleri ile her iki belediyenin bürokratları katıldı. Toplantıda 2020 yılında Melikgazi bölgesine yapılacak olan tüm yatırımlar tek tek ele alındı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Birlik beraberlik içerisinde birçok projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Kayseri’de büyük projeler bu dönemde hayata geçirilecek. Büyükşehir, Melikgazi ayrımı yapmadan belediyeler olarak ortak yapmamız gereken çalışmaları ele alıyoruz, sahipleniyoruz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Büyükşehir ile ele ele verdiğimizde, başta KASKİ ve Elektrik Şirketi olmak üzere alt yapı kurumlarıyla çalıştığımızda kamu menfaatini koruyacak şekilde yapboz olmadan tek defalık işler yapılıyor. Bu uyum nedeniyle Büyükşehir ve Melikgazi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 2020’de hayata geçireceğimiz projelerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da dayanışma içinde Kayseri’yi ve ilçeleri daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Melikgazi bölgesinin ticaretin ve sanayinin yanı sıra turizmin de amiral gemisi olarak nitelendirilebilecek değerlere sahip olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu anlamda hem Melikgazi Belediyemizin hem de Büyükşehir’in ilçede yapacağı çalışmaların çok önemli olduğunun farkındayız” dedi. Kayseri’de insanların bir hizmetin Büyükşehir ya da ilçe belediyesi yaptı şeklinde bir yaklaşım için de olmadığını ve yapılanların hepsinin belediye yaptı olarak nitelendirildiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Biz bu yaklaşımı kazanım olarak nitelendiriyoruz. Tek belediye anlayışı içinde yapılan çalışmaların getirdiği memnuniyeti görüyoruz. Allah bereketini artırsın. Şimdiden yapılacak olan güzel çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

KAYSERİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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