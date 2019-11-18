Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arkadaşını öldürdükten sonra benzinle yakan sanıktan soğukkanlı savunma: “Tüfekle vurdum, benzinle ...

İHA

Kayseri'de yarı açık cezaevinde kalan Abdullah Türkmen'i, 35 bin lira parasını kaybettirdiği iddiasıyla av tüfeği ile öldürüldükten sonra benzinle yakan ve gömen tutuklu sanık Ahmet A. ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık soğukkanlılıkla cinayeti anlatarak, "Bir ara sigara ve çakmağı yere düştü, tüfek ile hedef gözetmeden bir el ateş ettim, başına isabet etti. Araçta bulunan benzinle de yaktım. Şuurumu kaybettim, o çakmağı düşürmeseydi, belki vurulan ben olacaktım" dedi.

Kayseri’de yarı açık cezaevinde kalan Abdullah Türkmen'i, 35 bin lira parasını kaybettirdiği iddiasıyla av tüfeği ile öldürüldükten sonra benzinle yakan ve gömen tutuklu sanık Ahmet A. ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık soğukkanlılıkla cinayeti anlatarak, “Bir ara sigara ve çakmağı yere düştü, tüfek ile hedef gözetmeden bir el ateş ettim, başına isabet etti. Araçta bulunan benzinle de yaktım. Şuurumu kaybettim, o çakmağı düşürmeseydi, belki vurulan ben olacaktım” dedi.
11 Haziran 2019 günü Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği Özel Ekibi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Abdullah Türkmen'in kayıp ihbarı üzerinde çalıştı. Baba Ali Türkmen, Bünyan Açık Cezaevinde yatan oğlu Abdullah Türkmen'in izinli olarak çıktığını ve 7 Şubat 2019 tarihinde tekrar giriş yapmadığını öğrendi ve Yahyalı ilçesine bağlı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek oğlunun hayatından endişe ettiğini bildirdi. Cinayet Büro Amirliğinin oluşturduğu özel ekibin yaptığı araştırmalarda Abdullah Türkmen’in 2011 yılında kasten adam öldürme suçundan cezaevine girdiği, gündüzleri Erciyes Üniversitesi’nde eğitim gördüğü ve akabinde cezaevine teslim olduğu, kaçması için bir sebep olmadığını belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp olan Abdullah Türkmen’in öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek başlattığı çalışmalarda HTS kayıtlarını inceleyerek bilgi sahipleri ile görüştü. Cinayet Büro dedektifleri Abdullah Türkmen’in forex işlemi yapan bir şirket üzerinden para kazanmak için şüpheli Ahmet A.’yı ortak ettiği ve şahsa 35 bin TL para kaybettirdiği belirlendi. Şüpheli Ahmet A. Cinayet Büro dedektifleri ile yaptığı görüşmesinde 7 Şubat 2019 günü kendine ait otomobil ile Sakar Bağları istikametine gittikleri ve burada sohbet ettikten sonra yeniden merkeze bıraktığını söyledi. Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüpheli Ahmet A.’yı, 35 bin TL kaybetmesine neden olduğu Abdullah Türkmen’i öldürmüş olduğunu değerlendirerek 11 Haziran 2019 günü gözaltına aldı. Şüpheli Ahmet A., yapılan sorgusunda olay tarihinde Abdullah Türkmen ile buluşarak araçla define arama bahanesiyle Kayseri Kızılören yoluna yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan terk edilmiş ören yerine götürdüğünü, burada Abdullah Türkmen’den parasını istediğini anlattı. Şüpheli Ahmet A., parasını alamayacağını anlayınca araçta bulunan av tüfeği ile Abdullah Türkmen’i öldürdükten sonra benzinle yaktığını ve üzerini taşla kapattığını itiraf etti. Cinayet Büro Amirliği özel dedektifleri şüpheli Ahmet A.’nın tarif ettiği Kızılören’deki ören yerine giderek yaptıkları kazıda Abdullah Türkmen’in cesedine ulaştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 1998 ve 2019 yılları arasında meydana gelen 18 ayrı faili meçhul cinayeti çizerek faillerini adalete teslim etti. Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Ahmet A. (30), öldürülen Abdullah Türkmen’in şikayetçi babası A.T.(57) ve sanık avukatı hazır bulundu. Sanığın özel tuttuğu avukatının davadan çekilmesinin ardından sanığa Baro Başkanlığı’ndan CMK avukatı tayin edildi.

“Bilinçli yapmadım. Şuurumu kaybettim”
İşsiz olduğunu ve geliri olmadığını söyleyen tutuklu sanık Ahmet A., mahkemede işlediği cinayeti soğukkanlılıkla şöyle anlattı:
“Kendisi arkadaşım olurdu, aramızda husumet yoktu ama forex isimli oyun nedeniyle 35 bin TL alacağım vardı. Israrla beni arayıp olay günü defineye gitmek istedi, ben de kabul ettim. Evde ruhsatlı tüfeğim vardı, benzin de araçta hep olurdu, define aramaya giderken yol boyunca sürekli tehdit etti, ‘o parayı unutacaksın, borcunu unutacaksın’ diyordu. Tüfeği yanına aldı, olay yerine geldik, define çubuğu ile aramaya yaparken, biraz da ben tutayım diye tüfeği aldım, yine elime tüfeği aldım diye bana cezaevinde yattığını, adam öldürdüğünü, alacağım konusunda tehditler ediyordu. Bir ara sigara ve çakmağı yere düştü, eğildiğinde silahı olduğunu gördüm, tüfek ile hedef gözetmeden bir el ateş ettim, başına isabet etti. Araçta bulunan benzinle de yaktım, bilinçli yapmadım. Şuurumu kaybettim, o çakmağı düşürmeseydi, belki vurulan ben olacaktım. Ağlayarak olay yerinden ayrıldım, kimseye bir şey diyemedim. Forex’te kazanılan kar payından ortak olacaktı ama kaybetti. Ben 35 bin TL için yapmadım, buradaki 1 saniyemi 35 bin TL’ye değişmem. O gün ben yapmamış olsaydım, Abdullah beni öldürecekti, bana sürekli beni öldüreceğini, yakacağını söylüyordu, gittiğimiz yer her şeye hazır şekilde ayarlanmış gibiydi, çok korktum.”

“Oğlumuzu DNA ile tespit ettik”
Öldürülen Abdullah Türkmen’in şikayetçi babası A.T. ise, “Çocuğum üniversite okuyordu, forex denilen oyunu da oynamazdı, eğer borcu olsaydı bana söylerdi, gerekirse ben öderdim. Oğlum kaybolunca ihbarda bulunduk, 4 ay sonra bulunan vücut parçalarından DNA testi ile oğlumuz olduğunu öğrendik, sonuna kadar şikayetçiyim” diye konuştu.
Tanık olarak dinlenen öldürülen Türkmen’in kız arkadaşı B.C. de, “O gün Abdullah ile konuştum. Bana Ahmet ile birlikte dağda olduğunu, telefonun çekmediğini söyledi. Bir daha da konuşamadık” derken, tanık E.D. ise “Sanık da, ölen kişi de benim arkadaşım olur. M.U. isimli şahıs, Abdullah Türkmen’i cezaevindeyken kandırmış, forex’ten milyonlar kazandırdığını söylemiş. Benim de 60 bin TL gitti, kardeşime feda olsun. Ahmet A.’nın da 40 bin TL gitmiş, 5 bin TL’sini almış. Cinayetten hiçbir bilgim yok” diye konuştu.
3 tanığın dinlenildiği davada, mahkeme heyeti verdiği ara kararda eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Aralık ayına erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KAYSERİ

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Palancıoğlu'ndan büyükşehire 2020 yılı yatırım sunumu
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan büyükşehire 2020 yılı yatırım ...
Nurettin Korkmaz hırs küpü
YEREL HABERLER Nurettin Korkmaz hırs küpü
Başkan Palancıoğlu'ndan Büyükşehir'e 2020 yılı yatırım sunumu
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan Büyükşehir'e 2020 yılı ...
Kayseri Şeker: “Şirketimiz borçlarını rahatlıkla ödeyebilecek finansal duruma sahiptir” “Kayseri Şeker, sektörünün lider kuruluşu olarak başarıyla büyümeye ve gelişmeye devam edecektir”
YEREL HABERLER Kayseri Şeker: “Şirketimiz borçlarını rahatlıkla ...
Zehir taciri sanığı ‘muskalı’ savunma kurtaramadı
YEREL HABERLER Zehir taciri sanığı ‘muskalı’ savunma kurtaramadı
TÜM-İŞ Genel Başkanı: Açığa alınan personel görevini iyi yapıyor
YEREL HABERLER TÜM-İŞ Genel Başkanı: Açığa alınan personel görevini ...
884 yıllık caminin kapı üstlerine tente yapıldı
YEREL HABERLER 884 yıllık caminin kapı üstlerine tente yapıldı
Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Başkan Büyükkılıç:“Tek belediye anlayışı ile çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç:“Tek belediye anlayışı ile ...
Kayserispor'da, Sivasspor mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da, Sivasspor mesaisi sürüyor
10 günlük bebek ölü bulundu
YEREL HABERLER 10 günlük bebek ölü bulundu
Melikgazi Belediyespor “Beşte beş” galibiyet ile lider
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor “Beşte beş” galibiyet ile ...
Başkan Çolakbayrakdar:“Yöresel lezzetlerin merkezi Kayseri’dir”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar:“Yöresel lezzetlerin merkezi ...
Gastronomi Turizmi Çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER Gastronomi Turizmi Çalıştayı sona erdi
Başkan Yalçın:“Gastronomi Çalıştayı, yemek kültürümüzün tescili”
YEREL HABERLER Başkan Yalçın:“Gastronomi Çalıştayı, yemek ...
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu Argıncıkspor - Yavuzspor: 3-3
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu Argıncıkspor - ...
Bülent Uygun’dan amatörlere yakın takip
YEREL HABERLER Bülent Uygun’dan amatörlere yakın takip
Melikgazi Ampute, galibiyeti Bülent Uygun'a hediye etti
YEREL HABERLER Melikgazi Ampute, galibiyeti Bülent Uygun'a hediye ...
Melikgazi Tekerlekli Sandalye Basketbolda haftayı yenilgi ile kapattı
YEREL HABERLER Melikgazi Tekerlekli Sandalye Basketbolda haftayı ...
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Argıncık Esnafspor-Akkışla Gençlik: 1-1
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Argıncık ...
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli İle Öğretmenler Satranç Turnuvasında Bir Araya Geldi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli İle ...
Bahçelievler mahallesinde asfalt çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Bahçelievler mahallesinde asfalt çalışmaları ...
Arı zehri ile sağlıklarına kavuşuyorlar
YEREL HABERLER Arı zehri ile sağlıklarına kavuşuyorlar
Kayseri Müzesi'ni 1 ayda 11 bin 200 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kayseri Müzesi'ni 1 ayda 11 bin 200 kişi ziyaret etti
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X