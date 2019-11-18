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Başkan Palancıoğlu'ndan büyükşehire 2020 yılı yatırım sunumu

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a 2020 yatırımları ile ilgili sunum yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Palancıoğlu'ndan büyükşehire 2020 yılı yatırım sunumu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a 2020 yatırımları ile ilgili sunum yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Melikgazi'de göreve geldiği günden beri yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Çalışmaya daha yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Bu hizmetleri hayata geçirirken bizim en büyük destekçimiz halkımızdır." diye konuştu. Belediyeler arasındaki uyum ve işbirliği çalışmasına vurgu yapan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yapacağımız çalışmaları planlamak adına düzenlediğimiz yatırım ve koordinasyon toplantılarımız oldukça faydalı. Belediyelerimiz arasındaki uyum Kayseri'nin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu uyum olduğu için yatırımlar sorunsuz yapılıyor ve Kayseri diğer şehirlerin önünde gelişiyor. Melikgazi’miz için hizmet etme gayreti içindeyiz. Projelendirdiklerimiz var, projelendireceklerimiz var. İnşallah yakın zaman içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. 2020 Melikgazi insanının hayatını kolaylaştıracağı ve Melikgazi'nin daha yaşanılabilir bir ilçe olması adına da projelerin bir bir hayata geçtiği bir yıl olacak inşallah 2020" dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, yapılan her türlü işte desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiğini belirtti.

KAYSERİ

18 Kasım 2019 Pazartesi

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