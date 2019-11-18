Arkadaşını öldüren sanık: Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti

KAYSERİ'de cezaevinden izinli çıkan arkadaşı Abdullah Türkmen'i (30), av tüfeğiyle öldürüp, cesedini yaktığı suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Aydemir´in (30) yargılanmasına başlandı. Sanık Aydemir, Abdullah Türkmen'den 35 bin TL alacağı olduğunu ve bu yüzden tartıştıklarını söyleyerek, "Abdullah'ı öldürmeseydim, o beni öldürecekti" dedi.

Abdullah Türkmen, geçen 8 Şubat'ta 'kasten adam öldürme' suçundan yattığı cezaevinden izinli çıktıktan sonra kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Abdullah Türkmen, cezaevine dönmeyince polis soruşturma başlattı. Cep telefonuna ait HTS kayıtları incelenen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulan Türkmen'in en son arkadaşı Ahmet Aydemir ile görüştüğü belirlendi. Türkmen ile mobil yatırım işi yaptığı belirlenen arkadaşı Aydemir, gözaltına alındı. Aydemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aydemir hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI.

Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Aydemir, Abdullah Türkmen'den 35 bin TL alacağı olduğunu ileri sürerek şöyle konuştu:

"Israrla beni arayıp olay günü defineye gitmek istedi, ben de kabul ettim. Evde ruhsatlı tüfeğim vardı. Define aramaya giderken yol boyunca sürekli tehdit etti, 'o parayı unutacaksın, borcunu unutacaksın' diyordu. Bana cezaevinde yattığını, adam öldürdüğünü söyleyerek, alacağım konusunda tehditler ediyordu. Bir ara sigara ve çakmağı yere düştü, eğildiğinde silahı olduğunu gördüm, tüfek ile hedef gözetmeden bir el ateş ettim, başına isabet etti. Araçta bulunan benzinle de yaktım, bilinçli yapmadım. Şuurumu kaybettim, o çakmağı düşürmeseydi, belki vurulan ben olacaktım. Ağlayarak olay yerinden ayrıldım, kimseye bir şey diyemedim. Ben 35 bin TL için yapmadım, buradaki 1 saniyemi 35 bin TL'ye değişmem. O gün ben yapmamış olsaydım, Abdullah beni öldürecekti, gittiğimiz yer her şeye hazır şekilde ayarlanmış gibiydi, çok korktum."

Öldürülen Abdullah Türkmen´in şikayetçi babası A.T. de "Eğer borcu olsaydı bana söylerdi, gerekirse ben öderdim, sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ardından duruşmayı erteledi.



KAYSERİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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