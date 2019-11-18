Kayseri Gençlerbirliği 3 puanla döndü

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Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı Gaziantep’ten 3 puanla dönmenin sevincini yaşıyor.

Kadınlar 2.Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ligin 5.haftasında deplasmanda Gazikentspor’a konuk oldu.

Batur Stadında oynanan karşılaşmada rakibi karşısında önemli oyuncularından yoksun olarak çıkan Kayseri Gençlerbirliği doksan dakika sonunda 3 puanı tek golle aldı.

Gazikentspor’u Nazar Tanrısever’in golü ile mağlup eden KırmızıSiyahlılar yoluna namağlup devam ediyor. Aldığı galibiyetle puanını 13’e çıkartan Gençlerbirliği 2.sıraya yükseldi. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımında keyifler ve moraller yerinde.

KırmızıSiyahlılar ligin 6.haftasında sahasında Nusaybin Gençlik Spor’u ağırlayacak.

KAYSERİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

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