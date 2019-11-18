Nevşehir'de kaçak kazıya 1 gözaltı

NEVŞEHİR´in Avanos ilçesinde M.K., kaçak kazı yaparken 14 tarihi eser ile birlikte suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sarılar köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye baskın yapan ekipler, M.K.'yı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında Bizans dönemine ait 10'u sikke toplam 14 tarihi eser ele geçirildi. M.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.
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18 Kasım 2019 Pazartesi
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