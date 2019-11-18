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Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Pedro Henrique: "Biz her zaman saha da ...

İHA

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 12. haftasında sahasına oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını akşam antrenmanı ile sürdürdü.

Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Pedro Henrique: "Biz her zaman saha da kazanmayı arzulayan bir takım olacağız" Artem Kravets: "Sivasspor karşısında 3 puanı alacağımıza inanıyorum"

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 12. haftasında sahasına oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını akşam antrenmanı ile sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden İ.M. Kayserispor, ligin 12. haftasında sahasında oynayacakları Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.

Pedro Henrique: "Biz her zaman saha da kazanmayı arzulayan bir takım olacağız"
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı forvet Pedro Henrique, "Yeni bir heyecan, yeni bir hoca. Bize çok iyi şeyler katıyor. Ekibi çok profesyonel. Bu sene 2 farklı hocayla da çalıştık. Bu hocamızla çok heyecanlıyız. Ekip olarak da ona yardım etmeye çalışıyoruz. O bize çok fazla katkıda bulunuyor. Mutluyuz, iyi gidiyoruz. Ben futbola aşığım. Bu aşkımı hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Takımda olan sorunlar beni saha içinde ve idmanda asla rahatsız etmiyor. Ben sahaya çıktığım zaman her şeyi unutuyorum. Taraftar iyi bir performans hak ediyor. İyi de bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bunu daha yükseğe çekeceğim. Kolay maç yok ama Sivas maçı hem Sivas’ın bu sene ki performansından dolayı ve bir derbi niteliği taşımasından dolayı ok daha farklı bir atmosferde olacak. Taraftarımızın da maça ilgi göstereceğini düşünüyorum. Biz her zaman saha da kazanmayı arzulayan, kazanmak için savaşan bir takım olacağız. Bunu sahada görecekler. 2 hafta boyunca çok iyi çalıştık" ifadelerini kullandı.

Artem Kravets: "Sivasspor karşısında 3 puanı alacağımıza inanıyorum"
Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Artem Kravets de, Sivasspor karşısında 3 puanı alacaklarını söyleyerek, "Sene başında çok şanssız sakatlıklar geçirdim. Takımıma faydalı olamadım, elimde değildi. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Fiziksel ve mental açıdan takım arkadaşlarıma ve takımıma olabildiğince katkı sunmak istiyorum. Takım içerisinde atmosfer ve arkadaşlık çok iyi. Tabii ki dışarıda bazı problemler olabilir. Bunlar futbolun doğasında var. Çoğu kulüp bunları yaşıyor ama biz bu problemleri düşünmüyoruz. Bizim asıl odaklandığımız yer saha içidir. Biz her zaman sahaya çıktığımızda her şeyi kenara bırakıp futbola odaklanıyoruz. Taraftarlarımız için oynuyoruz. Onlar stada geldiklerinde hediyeler sunmak istiyoruz, galibiyetler sunmak istiyoruz. Bizim işimiz zaten bu. Onları stada davet ediyorum. Kesinlikle 3 puanı da alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Osman Çakmak: "Kayserispor iyi noktalara gelecek"
Antrenmanı Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile beraber takip eden Türkiye Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise, "Kayserispor’da eksiklikler var. Bunlar olabilir ama Bülent hocam, Kayserispor ve seyircisi destek çıktığı zaman Kayserispor iyi noktalara gelecek. Çünkü Kayseri büyüyen bir şehir. Büyüyen bir şehirde süper Lig’de mutlaka bu takım kafaya oynayacak takımdır. Bülent hocam bu coşku ve bu heyecanla iyi yerlere gelecektir" dedi.

KAYSERİ

18 Kasım 2019 Pazartesi

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