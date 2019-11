Kayserisporlu Pedro Henrique: Kazanmak için savaşan bir takım olacağız

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 12'nci haftasında evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti. Takımın futbolcusu Pedro Henrique, "Her zaman kazanmak için savaşan bir takım olacağız" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Levent ve Alpay katılmadı. Milli takım kadrosunda bulunan Silviu Lung ve Aymen Abdennour da antrenmanda yer almadı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Pedro Henrique, "Bülent Uygun hoca bize çok iyi şeyler katıyor. Ekibi çok profesyonel. Bu sezon daha önce 2 hoca ile çalıştık. İyi gidiyoruz. Ben futbola aşığım. Bu aşkımı hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Kulübün saha dışında yaşadığı şeyler beni etkilemiyor. Ben sahaya çıktığım zaman her şeyi unutuyorum. Futbolu çok seviyorum. Ligde kolay maç yok. Hem Sivasspor'un bulduğu konumdan dolayı hem de maçın derbi niteliği taşımasından dolayı çok daha farklı bir atmosferde olacak. Her zaman kazanmak için savaşan bir takım olacağız" diye konuştu.

ARTEM KRAVETS: SİVASSPOR MAÇINDA 3 PUANI ALACAĞIMIZA İNANIYORUM

Sezon başında sakatlık yaşadığını belirten Artem Kravets ise "Sezon başında sakatlığım nedeniyle çok çalışamadım. Takımıma faydalı olamadım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Takıma olabildiğince katkı sağlamak istiyorum. Takım içinde atmosfer çok iyi, arkadaşlık çok iyi. Bizim asıl odaklandığımız yer saha içi. Taraftarımız için oynuyoruz. Kazanıp onlara hediye etmek istiyoruz. Sivasspor maçında 3 puanı alacağımıza inanıyorum" dedi.

OSMAN ÇAKMAK: BÜLENT UYGUN'UN METOTLARINI GÖZLEMLEMEK İÇİN BURADAYIM

Antrenmanda yer alan Türkiye Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da Bülent Uygun nedeniyle antrenmanda bulunduğunu kaydederek, "Ben futbolculuk kariyerimi noktaladığımda Bülent hocam 'Bir kulüpte çalışırsam seni ekibimde görmek isterim' dedi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun A Milli Takım için bizi uygun görmesi sonucu hocamızın teklifine olumlu yanıt veremedim. Bülent Uygun'un metotlarını gözlemlemek için buradayım. Kendisi de beni misafir etti. Onun coşkusunu sistemini görüp ampute oynayan arkadaşlarımıza yansıtmak için buradayım. Bülent Uygun'a, Bülent Bölükbaşı'na ve Kayserispor yetkililerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Pedro Henrique'nin açıklamaları

Artem Kravets'in açıklamaları

Osman Çakmak'ın açıklamaları

Antrenman

Genel detaylar



