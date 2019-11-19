Fransız Patrick’in katilleri 17 sene sonra bulundu Jandarma ekipleri faili meçhul cinayeti aydınlattı

Kayseri’de jandarma ekipleri 4 Ağustos 2002’de ölü olarak bulunan Fransız uyruklu Albert Patrick’in faili meçhul cinayete kurban gittiğini belirledi. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’de bir firmada birinci müdür olarak görev yapan Fransız uyruklu Albert Patrick, 16 Haziran 2002 tarihinde kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Patrick’in cesedi, 4 Ağustos 2002’de Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Bozburun mevkiinde ölü olarak bulundu.

Aradan geçen 17 yılın ardından dosyayı ele alan ekipler, faili meçhul kasten öldürme olayı ile ilgili olarak yaptıkları araştırmalar neticesinde 13 Kasım 2019’da 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların sorgulanması sonucunda 3 kişi serbest bırakılırken, A.A. tutuklandı. Ayrıca, H.D. ve B.T., başka suçtan cezaevinde bulundukları için tutuklu olarak yargılanacak olurken, H.İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

KAYSERİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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