Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü ve eğitimcilerin maaş yetersizlikleri ile ilgili açıklama yapan Eğitim Bir Sen’in şube Başkanı Aydın Kalkan, ”Öğretmenler basit kutlama mesajları yerine müjde bekliyor” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken eğitimcilerde farklı beklentilerin ortaya çıktığını belirten, Kayseri’nin 10 bin üyesi olan eğitim sendikası olan Eğitim Bir Sen’in şube Başkanı Aydın Kalkan her yıl Öğretmenler Günü farklı tartışmalarla geçtiğini söyleyerek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aydın Kalkan, “Öğretmenler Günü eğitimcilerimiz için önemli bir gündür. Fakat öğretmenler kendilerinin sadece Öğretmenler Gününde hatırlanmasını üzüntüyle karşılamaktadır. Öğretmenlik, medeniyet genlerimizde kutsal kabul edilen bir meslektir. Fakat son yıllarda öğretmenler itibarlarının zedelendiğini, velilerin eğitimcilere karşı tutumlarının çok uygunsuz olduğunu, asılsız şikayetlerle eğitimcilerin hapishanelerde çile çekmek zorunda kaldıklarını düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Bir milyon eğitimcinin bakanlıktan gelecek açıklamayı beklediğini söyleyen Aydın Kalkan, “24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor, her yıl öğretmenler, bu günde haber bültenlerinde gündeme gelmektedir. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk geçtiğimiz yıl 24 Kasım’da müjde açıklayacağını ifade etti. Bir milyon eğitim çalışanı heyecanla Sayın Bakanın açıklamalarını heyecanla bekledi fakat dağ fare bile doğurmadı” dedi.

Maaşların iyileştirilmesi konusunda harekete geçilmesini ve 24 Kasım’ın sadece mesajlarla geçmemesini söyleyen Aydın Kalkan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Eğitim çalışanları Sayın Milli Eğitim Bakanının söylemleriyle umutlandı. Aradan geçen iki yıla rağmen öğretmenler odasını rahatlatacak dişe dokunur hiçbir iyileştirme yapılmadı. 2023 Vizyon Belgesi açıklandı, öğretmenlik meslek kanunu dillendirildi, 3600 ek göstergenin verileceği taahhüt edildi, kariyer basamakları sistemi felç oldu. Maaşlar Ocak 2019’un gerisine düştü, 2020 için verilen zam oranı on katıyla şimdiden eridi. Hal böyle iken Öğretmenler Günü, basit ve içi boş kutlama mesajlarıyla geçiştirilmemelidir. Beklentimiz 2019 24 Kasım’ında zaten zor durumda olan eğitimcilere önemli bir müjde verilmelidir. Her yıl önemli bir problem çözülse hem eğitimciler küsmez hem de sorunlar birikmez. Bu Öğretmenler Gününde eğitimciler ciddiye alınmayı bekliyor ve önemli müjdelerin verilmesini bekliyor ifadelerini dile getirdi.”

