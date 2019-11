AGÜ’de Mezunlar Buluşması Mezunlar, Rektör Sabuncuoğlu, akademisyenler ve son sınıf öğrencileriyle bir araya geldi

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) “Mezunlar Buluşması” etkinliği düzenlendi. Mezunlar Buluşması’nda Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, akademisyenler ve son sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan buluşma, Sümer Kampüsü Rektörlük Sergi Salonu’nda yapıldı.

Mezunlar Ofisi tarafından organize edilen buluşmaya, AGÜ’nün ilk ve ikinci mezunlarının yanısıra, bölüm başkanları ve diğer öğretim üyeleri de katıldı.

Buluşmada bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, marka olarak nitelendirilen üniversitelerin, marka olmalarındaki en önemli nedenlerden birinin, üniversitemezun ilişkilerinin güçlü olmasında yattığını söyledi.

Üniversitemezun ilişkisinin önemine dikkati çeken Prof. Dr. Sabuncuoğlu, AGÜ’nün özellikle ilk mezunlarının, ayrıcalıklı bireyler olduğunu vurguladı.

Sabuncuoğlu, “Siz ilk mezunlarımız, bu üniversite ve bu kurum için çok özelsiniz. Çünkü bu ailenin ilk çocuklarısınız. İlk çocukların her zaman bir ayrıcalığı vardır, bir farklılığı vardır. Daha farklı hissedilir, çünkü ilk göz ağrısıdır. Dolayısıyla bu açıdan sizler aslında bence ayrıcalıklı insanlarsınız. Yalnızca ayrıcalıklı olmak değil aynı zamanda bu ayrıcalık size bir sorumluluk da getiriyor, onu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü siz üniversitenin ilk mezunlarısınız. Bulunduğum kurumlarda şunu öğrendim şunu gördüm aslında, mezunlar birer elçidir. Bundan sonraki mezun olacak arkadaşlarımızın, ileriki yıllarda mezun olacak genç arkadaşlarımızın rahat ve daha kolay istihdam edilebilmeleri için hakikaten sizin başarılı olmanız çok çok önemli” diye konuştu.

Üniversite olarak mezunlarla her zaman iletişim halinde olacaklarını dile getiren Sabuncuoğlu, ayrıca AGÜ’nün değerlerini ve ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında elde ettiği başarıları da anlattı.

Sabuncuoğlu, konuşmasının ardından mezunlarla bir süre sohbet etti.

Mezunlar Buluşması, mezunlar ile bölüm başkanlarının görüşlerini paylaşması ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

