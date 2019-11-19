‘Skydiving’ sporu yapan paraşütçüyü düşüyor sandılar Paraşüt pilotu Tugay Kekeç: ”‘Skydiving’ sporu şehrimizde bilinmediği için, vatandaşlar düştüğümü sanmışlar” “Pist etrafında uçurtma uçurmak ve piknik yapmak bizleri tehlikeye atıyor”

Kayseri’de geçtiğimiz Pazar günü serbest düşüş olarak bilinen ‘Skydiving’ sporu yaparken düştüğü ve son anda kurtulduğu düşüncesiyle videosu çekilen ve sosyal medyada gündem haline gelen görüntülerdeki paraşüt pilotu Tugay Kekeç, ”‘Skydiving’ şehrimizde bilinmediği için, vatandaşlar düştüğümü sanmışlar” dedi.

Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Elektriği yüksek Lisans öğrencisi Kekeç, 7 yıldır profesyonel olarak yamaç paraşütü sporu ve dallarıyla ilgilendiğini ve Kayseri’de daha önce kimsenin serbest düşüş yapmadığı için vatandaşların bu durum karşısındaki tepkisinden dolayı kendisinin de şok olduğunu söyledi.

Skydiving sporunun belirli bir yükseklikten aşağıya bırakılmak olduğunu ve çekilen görüntülerdeki sürecin gayet normal bir şekilde ilerlediğini söyleyen Tugay Kekeç, “Bizim yaptığımız şey bir spor olarak geçiyor aslında. Yamaç paraşütü dışında bir de serbest atlayış var, bu atlayış ‘Skydiving’ olarak geçiyor. Buda herhangi bir hava aracından, belli bir yükseklikten atlamak demek. Sonrasında da kendinize bağlamış olduğunuz paraşütünüzü açarak, yere sağlam bir şekilde inebiliyorsunuz. Daha önce Kayseri’de bu tarz görüntüler olmadı yani serbest atlayış konusunda kimsenin deneyimi yoktu ve kimse de bu deneyimi görmedi. O yüzden de insanlar benim düştüğümü düşünerek, yedek paraşütümü açtığım gibi bir algıya kapılmışlar. Ben de bu durumu biraz garipsedim çünkü görüntüler sosyal medyada falan da paylaşmışlar. Ben de görünce biraz şok oldum ve ne oluyor acaba diye ben de kendi kendime sordum. Garipsenecek bir durum yok ve bu tamamen yaptığımız sporun doğası gereği, ben yamaç paraşütü pilotu arkadaşımla birlikte çıktım ve önüne bağlandım kendisinin. Belli bir yükseklikte bağlantılarımı açtım ben ve serbest düşüşe geçtim. Bunun akabinde de yere yakın bir şekilde paraşütümü açtım ve süreç gayet doğal bir şekilde ilerledi. Terslik yoktu burada ama insanlar bunu garip karşıladılar” dedi.

Kekeç, Kayserili vatandaşların paraşütçülere gereken önemi vermediğini ve paraşüt pistinde piknik yaparak, uçurtma uçurarak can güvenliklerini tehlikeye attıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri’de yaşadığımız zorluklar da var tabi. Başta şunu belirteyim, ben Türkiye’nin birçok noktasında uçuş gerçekleştirdim ve diğer bütün şehirlerde gerekli önem veriliyor bu spora. Yani en azından bir yere iniş yapılacaksa o iniş alanını insanlar paraşütçülere ayırabiliyor çünkü. Çekirdeğinizi yiyecek ya da bir yerde piknik yapacaksanız bunu biraz daha yan taraflarda ve ya farklı parklarda yapabilirsiniz çünkü Kayseri’de yüzlerce park var. Fakat buna rağmen, özellikle yazın karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi paraşüt iniş alanının tam ortasına çadırını kuran bile oluyor ve bununla birlikte uçurtmalarını uçuranlar oluyor. Bunların yapılacağı çok daha farklı ve güzel noktalar var ve paraşütün iniş yapabileceği alan çok kısıtlı ve Kayseri’de iniş alanı olarak hitap edilen tek bir nokta var. uyarı levhalarına rağmen her gün karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi bu. Uyarılara rağmen vatandaşlarımız bizi dikkate almıyor bu da bizi çok üzüyor açıkçası. İnsanlar keyif aldığı için biz de bir şey diyemiyoruz ama iniş yaparken farklı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bunun da birçok örneği oldu kazaya kadar giden durumlar, gerginlikler, tartışmalar içerisine de girdik. Bizi en çok üzen noktalardan bir tanesi bu oldu. Bizim güvenlik noktasında ricamız, yamaç paraşütü alanında uçurtma uçurulması kesinlikle yasaklanmalı. Bu yasak var ama uygulanmalı ve pistin ortalarında farklı farklı yerlere dağılarak kullanmaları çok doğru olmuyor. Tribün ve kenarlarda oturulacak banklar var. Buraları değerlendirseler bizim açımızdan daha iyi olur ve yamaç paraşütü şehrimizde daha fazla gelişebilir.”

KAYSERİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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