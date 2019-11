ERÜ’den Hisarcıklıoğlu’na ‘Fahri Doktora' unvanı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Gelecekten ümitliyim, yeter ki ötekileştirmeyelim”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ben gelecekten ümitliyim. Yeter ki ötekileştirmeyelim. Farklılıklar, zenginliklerden ortak adım çıkartabilirsek ne mutlu bize. Onun yerine ayrışma yaparsak kaybederiz. Genç kardeşlerimize güveniyorum" dedi.

ERÜ Kültür Sitesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış; üniversite hakkında bilgiler verdi. Çalış, "Erciyes Üniversitemiz 6 bin yıllık tarihi ile çok sayıda medeniyete ev sahiplği yapmış Kayserimizin en köklü üniversitesidir. Kuruluşuyla birlikte şehirle bütünleşen ve hızlı gelişme kat eden Erciyes Üniversitesi, bugün 2 bin 250’si uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 52 bine yakın öğrencisi, 2 bin 200’ün üzerinde akademik personeli ve yaşanabilir yüksek standartlardaki kampüsü ile büyük bir eğitim kompleksi olmasının yanında bünyesinde çıkardığı 3 üniversitenin hamisidir. Erciyes Üniversitesi sadece eğitim öğretim faaliyetleriyle yetinmeyen şehrin faydası olan her türlü işlerde paydaşlarıyla ortak hareket eden, ürettiğiyle de şehrin ve ülkenin menfaatine fayda sunan bir üniversitedir. Özellikle sanayi sektörü ile yoğun işbirliği faaliyetlerinde bulunan üniversitemiz, Erciyes Teknoparkımızda, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin nitelikli bilgilerini endüstrinin hizmetine sunmanın yanında, fikrin doğuşundan ticarileşmesi noktasına kadar ihtiyaç duyulan bütün süreçlerde girişimcilere destek olmaktadır. Geçen yıl cumhurbaşkanımızın da onurlandırdığı akademik yılı açılış konuşmamda da ifade ettiğim gibi ‘kampüste üniversite değil sahada üniversite’ fikrini hayata geçirdik. Erciyes Üniversitemizi bundan sonra da şehrimizin tüm dinamikleriyle büyük bir uyum içerisinde çalışarak şehrimize ve ülkemize katma değer sağlayacak her türlü eğitim, bilim, sosyal sorumluluk ve tabi ki araştırma ve geliştirme alanlarında paydaşlarıyla ortak projeler üretmeye devam edecektir. Erciyes Üniversitemizin Türkiye’de 11 araştırma üniversitesi arasında yer alması, İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirler dışında Anadolu’nun araştırma kimliğine katma değer katmış tek üniversite olması bizim için büyük bir başarıdır. Üniversitemizde 39’u bulan araştırma merkezlerimizde nano teknolojiden genetik ve kök hücreye, ilaç araştırmalarından aşıya, tarımsal araştırmalardan enerji dönüşümlerine ihtiyaç duyulan hemen her alanda faaliyet göstermekteyiz. Araştırma altyapısını tamamlamış ve araştırma kimliğine sürekli artı değer katma gayretindeki üniversitemizin bu başarısı, bize gelecek hedeflerimize ulaşmada daha kararlı ve daha istekli hale getirmiştir. Araştırma merkezlerimizdeki bütün çalışmalar ve gayretin amacı sayın cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu milli teknoloji hamlemizin gerçekleşmesine katkı sağlamaktır. Ülkelerin büyüklüğü, gelişmişliği sadece sahip olduğu zengin kaynakları ile değil bilgiye üretme, teknolojik anlamda en iyi şekilde kullanma ve oluşturduğunuz ürünün dünya pazarında yer almasını sağlamakla mümkündür” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Prof. Dr. Mustafa Çalış, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na cübbesini giydirerek ‘fahri doktora’ unvanını takdim etti. Daha sonra ‘Girişimcilik ve Liderlik’ başlıklı ilk dersi veren TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu girişimciliğin önemine değindi. Gelecekten umutlu olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, farklılıklar, zenginliklerden ortak adım çıkartabilmek gerektiğine değindi. Hisarcıklıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gençleri gördükçe ülkemizin geleceğini görüyorum, umutlanıyorum. Zaten Erciyes Üniversitesi de büyük bir başarı öyküsü yazmış, gurur duyduğumuz bir üniversite. 39 araştırma merkeziyle, nano teknolojiden biyokimyada tüm alanlarda araştırma yapmaktadır Erciyes Üniversitesi. Bizim de yıllardır özlemini çektiğimiz üniversite buydu. Sanayi ve ticaret erbabının da yanındasınız, teşekkür ediyorum. 6 bin yılık tarihiyle Kültepe’den beri ticaretin merkezi olmuş Kayseri’ye de bu yakışır. Böyle bir dinamik üniversiteden uluslararası ticaret ve işletmecilik alanında fahri doktora almak da bir gurur. Bu onuru bahşeden senato ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Girişimcinin olmadığı yerde rekabet, kalite olmaz. Bunlar yoksa da gelişmeniz mümkün değil. Bugün bakıyorsunuz dünyanın en zengin 20 ülkesine, en girişimci 20 ülkesi. Bakıyorsunuz bugün her girişimci yanında 10 kişi istihdam sağlıyor. Onun için girişimcilik olmazsa olmaz. Sayımızı artırmamız lazım. Girişimciye ihtiyacımız var. Daha çok genç girişimci çıkartmamız lazım. Ben de bu vizyonla karış karış ülkemi geziyorum. Türkiye’de toplam 15 bin kadın ve genç örgütlenmiş vaziyette. Genç girişimcileri örgütleyip onların rol model olmasını amaçlıyoruz. Girişimci sınırlarını aşan kimsedir. Girişim hayalle başlıyor. Hayal kurmaktan korkmayın. Hayalleri hedefe çevirmek lazım, eğer çeviremezseniz hayalperest olursunuz. Çalışmadan bir yere ulaşabilmek mümkün değil. Girişimcilik için artık paraya ihtiyaç yok. Artık elinizdeki bilgisayar sizin sermayeniz. Markalaşmalısınız. Ne iş yaparsanız yapın markalaşmanız lazım. Girişimci olmak için ütün bunlar yetmiyor, risk almanız gerekiyor. Başarının en önemli anahtarından bir tanesi de pes etmemekten geçiyor. Başarılı olanların ortak noktası pes etmemekten geçiyor. Ben gelecekten ümitliyim. Yeter ki ötekeileştirmeyelim. Farklılıklar, zenginliklerden ortak adım çıkartabilirsek ne mutlu bize. Onun yerine ayrışma yaparsak kaybederiz. Genç kardeşlerimize güveniyorum.”

