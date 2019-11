''Süper Lig'de her kulüp bünyesine bir ampute takım katarsa tesisleşme açısından faydalı olur'' ''Ampute futbolda lisanslı sporcu sayısı 3 bin 500'ü geçti''

Ampute Milli Futbol takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, oynanan 1. Lig maçlarını izlemek için geldiği Kayseri'de önemli açıklamalarda bulundu. Çakmak, ''Her profesyonel takım bünyesine bir ampute kulüp alırsa bu durum tesisleşme ve gelişim açısından ampute futboluna büyük katkı sağlar'' dedi.

Kayseri'de oynanan iki Ampute 1. Lig maçını İstikbalmobilya Kayserispor teknik Direktörü Bülent Uygun ile birlikte izleyen izleyen ve daha öncesinde Kayserispor'u ziyaret eden Osman Çakmak, Ampute futbolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kayseri'de son derece çekişmeli maçlar izlediğini dile getiren Ampute Milli Takımı Antrenörü Çakmak, ''Öncelikle ben devamlı bu sahalarda mücadele ediyordum. Şimdi gençlerimizi genç kardeşlerimizi izliyorum. Güzel iki tane karşılaşma oldu önce Anadolu Erciyes ile Şanlıurfa sonrasında Melikgazi Belediye ile Antalya müsabakası oldu. Bunlar güzel şeyler biz 1. Lig ve 2. Lig’i de izliyoruz gerçekten ikinci müsabakanın 01 dan 21 olması futbolcuların ne kadar istediğini ve ampute futbolun çitasının ve zirvesinin ne kadar yükseldiğini ve yükseleceğinin işaretidir'' dedi.

Projeler için çalışıyoruz

Ampute futbolunun her geçen gün büyüdüğünü ve yeni projeler ile bu sporu desteklemek istediklerinin altını çizen OsmanÇakmak, şöyle devam etti: ''Biz projelerimizde tesisleşme yönünde arkadaşların destekleriyle ilerlemek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri var. Futbolda süper Lig'de mücadele eden profesyonel kulüplerimizin her birinin bir ampute takımını sahiplenmesini istiyoruz.Böyle olursa bu engelli kardeşlerimizin tesisleşme ve gelişimi açısından daha iyi olur. Avrupa şampiyonasından önce 450 lisanslı sporcumuz vardı. Bugün Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupasından sonra 3 Bin 500’e yakın lisanslı sporcumuz var. Biz ne yapıyoruz, büyüyoruz. Bu branş artık büyüyor. Bunun içindir ki çok güzel projeler yapmamız gerekli. Yapacağımız projeler ile engelli kardeşlerimizin yolunu açacağız.''

KAYSERİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.