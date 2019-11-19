Doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını serbest bırakıldı

Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ'de kimlikle ilaç yazdırma talebini geri çeviren aile hekimi Ali Has'ı (63) darbettiği iddia edilen hasta yakını Mustafa G. (35) gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesi Hayri Güldüoğlu Aile Sağlık Merkezi'nde dün meydana gelen olayda, fabrika işçisi Mustafa G., aile hekimine başvurup, kalp ve şeker hastası annesi Fadime G. için onun kimliğini göstererek ilaç yazdırmak istedi. Doktor Ali Has, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyledi. Bunun üzerine Mustafa G., doktora saldırarak, yüzüne vurdu, göğsüne tekme attı. Sağlık merkezindeki çalışanların araya girmesiyle hasta yakını odadan çıkarıldı. Doktor Ali Has, polisi arayarak şikayette bulundu. Doktoru darp ettikten sonra kayıplara karışan Mustafa G., polis tarafından evinde gözaltına alındı. Mustafa G., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



KAYSERİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.