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Emniyet karşısındaki durakta yakalanan DEAŞ şüphelisi kadın tahliye oldu

İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü karşısında otobüs durağında çevreyi kayda aldığı ihbarı sonrası yakalanıp, DEAŞ üyeliği iddiasıyla tutuklanan 7 çocuk annesi Suriyeli kadın, cep telefonunda herhangi bir kayıt çıkmayınca ilk celse tahliye oldu. Sanık kadın, Suriye'de eşinin DEAŞ ile savaşa katılmadığı için hain ilan edilerek öldürüldüğünü söyledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü karşısında otobüs durağında çevreyi kayda aldığı ihbarı sonrası yakalanıp, DEAŞ üyeliği iddiasıyla tutuklanan 7 çocuk annesi Suriyeli kadın, cep telefonunda herhangi bir kayıt çıkmayınca ilk celse tahliye oldu. Sanık kadın, Suriye’de eşinin DEAŞ ile savaşa katılmadığı için hain ilan edilerek öldürüldüğünü söyledi.
27 Haziran 2019’da 155 Polis merkezini arayan bir şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki otobüs durağında kara çarşaflı bir şahsın elinde cep telefonu ile görüşür gibi çevreyi kayda aldığı ihbarını verdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan C.A.E. (34) isimli kadın Emniyet’teki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu kadın sanık C.A.E. ile avukatları hazır bulundu.
“DEAŞ, eşimi öldürdü”
Yeminli tercüman eşliğinde savunma yapan 7 çocuk annesi sanık C.A.E. olay yerinde otobüs beklediğini belirterek, “Birkaç tane otobüs geldi ama çarşıya gidecektim, geçmiyormuş, binmedim. Tam bineceğim sırada da polis geldi, o an cep telefonu ile görüşme yapıyordum, herhangi bir çekim yapmadım. 1.5 yıl önce Türkiye’ye geldik. Yaklaşık 5 yıl önce İdlib’de yaşarken, DEAŞ orayı gele geçirdi, tüm erkekleri götürdü. Eşimi de götürdü ama eşim savaşmayı kabul etmedi diye 1 ay nezarette kaldı, 4 ay da mutfakta çalıştırdılar. Daha sonra eşimi öldürdüler, ben de çocuklarım ile Türkiye’ye geldim. 7 çocuğumdan 3’ü sağır ve dilsizdir, mağdur durumdalar. Telefonda çıkan kalıntılar, çocukların okuduğu haberlerdir, benim hiç bilgim yok. Kolyemde çıkan ve içi boş olan hafıza kartından bilgim yok, telefondaki hafıza kartında çocuklarımın fotoğrafları var. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.
Sanığın avukatı da “Sanığın eşi savaşa katılmadığı için DEAŞ tarafından hain ilan edilip katledildi, kendisinin de IŞİD ölüm fermanını hazırladı, sanık da kaçtığı için hain ilan edildi, Suriye’ye bile gidemez, giderse örgüt yakalayıp infaz eder” dedi.
Mahkeme heyeti olay anında sanığın cep telefonunda herhangi bir görüntü ya da kayıt çıkmadığı ve 5 aydır tutuklu olduğu gerekçesiyle sanığın tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Aralık ayına erteledi.

KAYSERİ

19 Kasım 2019 Salı

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