Nuri Karahançer, TFFHGD Yönetim Kurulu'na atandı

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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanları toplantısı ve olağan aylık toplantısı Alanya'da gerçekleştirdi.

Genel Merkez olağan aylık toplantısında Genel Başkan Dr. Abdurrahman Arıcı, Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer’e Genel Merkez Yönetim Kuruluna atandığını tebliğ etti. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Nuri Karahançer’in Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Sivas ve Yozgat bölgelerinden sorumlu olacağı açıklandı. Kayseri TFFHGD Yönetiminin yaptığı açıklamada, ''Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Dernek Başkanımız Nuri Karahançer’i tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz'' denildi.

KAYSERİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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