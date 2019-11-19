Avcılar, pancar tarlalarına giren 6 domuzu vurdu

KAYSERİ´nin Pınarbaşı ilçesinde pancar tarlalarına zarar veren 6 domuz, avcılar tarafından vuruldu.

Pınarbaşı Avcılar Derneği üyeleri, çiftçilerin artan şikayetlerinin ardından yasal izinle domuz avına çıktı. Pancar tarlalarına zarar veren domuzlar için Uzunyayla mevkiinde önce araştırma yapan 3 avcı, domuzların tarlalara gelip, gittiği güzergahı tespit etti. Ardından pusu kuran avcılar, 6 domuzu art arda vurdu. Avcılar dernek başkanı Kadir Mağara, başkan yardımcısı Niyazi Acılar ve üye Bayram Akdan, öldürdükleri domuzları tarlada yan yana koyup, fotoğraf çektirdi. Domuzlardan birinin diğerlerine göre çok büyük olması avcıları bile şaşırttı.

Pınarbaşı Avcılar Derneği Başkan Yardımcısı Niyazi Acılar, son günlerde çiftçilerden gelen yoğun şikayetler üzerine yasal izin alarak, domuz avına çıktıklarını söyledi. Acılar, şöyle konuştu:

"Pınarbaşı'nda çiftçilerimizin baş belası olan domuzların popülasyonu oldukça fazlalaşmıştı. Tarladaki ürünlere zarar veriyorlardı. Araştırma yaptık, geçiş güzergahlarını tespit ettik. Daha sonra da pusu kurduk ve toplamda 6 domuzu etkisiz hale getirdik. Domuzlardan birinin iri yapısı dikkat çekti. Diğerlerinin neredeyse üç katıydı. Çetenin elebaşı gibiydi. Diğer normal görünen domuzları 3-4 mermiyle etkisiz hale getirirken, iri domuzu 13 mermi ile ancak etkisiz hale getirebildik. Domuzları yan yana dizdiğimizde de fark zaten anlaşılıyordu. Domuzun ağırlığının 320 kilonun üzerinde olduğunu düşünüyoruz" dedi.



KAYSERİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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