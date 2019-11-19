Sivasspor maçının biletleri satışa çıkıyor

Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, ligin 12. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor,

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan duyuruda bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

İstikbal Mobilya Kayserisporumuzun 20192020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 14.00’de Demir Grup Sivasspor ile B.B. Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 20 Kasım Çarşamba günü (yarın) saat 11.00’de satışa sunulacaktır.

Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 20 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 30 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL

Misafir Tribün 25 TL

KAYSERİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.