Kayserispor-Sivasspor maçının biletleri satışa çıkıyor

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un hafta sonu Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın biletleri yarın satışa çıkacak.

Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü saat 14.00'te Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak İstikbal Mobilya KayserisporDemir Grup Sivasspor maç biletleri yarın satışa sunulacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserisporumuzun 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12'inci haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 14.00´de Demir Grup Sivasspor ile Kadir Has Stadyumu´nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 20 Kasım Çarşamba günü saat 11.00´de satışa sunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde: "Kuzey alt tribün tüm bloklar 20 TL, Kuzey üst tribün tüm bloklar 20 TL, Doğu alt tribün tüm bloklar 30 TL, Doğu üst tribün tüm bloklar 25 TL, Batı alt tribün tüm bloklar 50 TL ve Misafir Tribün-25 TL."



KAYSERİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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