Yahyalıspor 3 oyuncu ile yollarını ayırdı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup ekiplerinden Yahyalıspor, 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig2de geride kalan 9.hafta sonunda 11 puan toplayan Yahyalıspor’da beklenmedik ayrılık. Son iki sezondur takımın formasını giyen savunma oyuncusu Ahmet Yumutkan, Erdem Demir ve sezon başı transfer edilen forvet oyuncusu Sinan Yitmez ile yollar ayrıldı.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle önce kadro dışı bırakılan Ahmet Yumutkan’ın yanı sıra özel sebepleri nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Sinan Yitmez ve Erdem Demir, YeşilBeyazlı takımla yolları ayrıldı. Bu sezon Yahyalıspor forması ile 6 maçta forma giyen Sinan Yitmez 1 kez gol sevinci yaşadı, Ahmet Yumutkan ise 4 maçta forma giyerken, Erdem Demir ise sadece 1 maçta forma giydi.

KAYSERİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.