Bellona Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'a bileniyor

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Kayseri Bellona Basketbol ligin 6.haftasında deplasmanda OGM Ormanspor'a konuk olacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı Cumartesi günü oynayacağı OGM Ormanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde Kadir Has Spor Salonunda günde yaptığı tek antrenman ile hazırlıklarını sürdüren SarıKırmızılılarda hedef deplasmanda galibiyetle ayrılmak.

Ligde geride kalan 5.hafta sonunda 4 müsabakaya çıkan Bellona Kayseri Basketbol, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla 6.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol güçlü rakibini sahasında yenmekten başka bir şey düşünmüyor. Cuma günü yapacağı son antrenman ardından karayolu il Ankara’ya gidecek olan SarıKırmızılılar ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

23 Kasım 2019 Cumartesi günü Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonunda oynanacak olan OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 15.00'de başlayacak.

KAYSERİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

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