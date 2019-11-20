Bernard Mensah forma giyecek

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Sivasspor maçında sahada olacak.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Bernard Mensah sevinci. Sakatlığı nedeniyle geçen haftayı takımdan ayrı düz koşu yaparak geçiren başarılı orta saha oyuncusu sakatlığını tamamen atlattı.
Takımla birlikte çalışmalara başlayan Bernard Mensah’ın Pazar günü oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyecek.
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20 Kasım 2019 Çarşamba
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